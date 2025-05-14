Aile Haftası Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirtti.

Geleceğin sağlıklı inşasında ve toplumsal kalkınmada aile kurumunun kilit rol oynadığını kaydeden Topsakaloğlu, "Aile, çocukların bakımı, yetiştirilmesi, yeni kuşaklara kültürel kimliğin ve değerlerin kazandırılması, tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılmasında birey ve toplum arasında köprüdür." ifadelerini kullandı.

Topsakaloğlu, Aile Haftası'nı kutladığını sözlerine ekledi.