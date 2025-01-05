Aile Hekimlerinden 3. İş Bırakma Eylemi - Son Dakika
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Aile Hekimlerinden 3. İş Bırakma Eylemi

Aile hekimleri, yeni yönetmeliğe tepki olarak 6-10 Ocak'ta 3. kez iş bırakacak.

05.01.2025 10:39
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(ANKARA) - Yeni Aile Hekimleri Yönetmeliği'ne tepki gösteren aile hekimleri, 6-10 Ocak tarihleri arasında 3'üncü kez iş bırakma eylemi yapacak.

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakacak. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, 6 Ocak Pazartesi günü başlayıp 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sonlanacak. İkinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım'da üç gün, 2-6 Aralık tarihlerinde beş gün iş bırakmıştı.

Teşvik sorunu

Aile hekimleri sözleşmeye halkın sağlık hizmetine erişiminin kısıtlanması, aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının hak edişleri, özlük haklarına ilişkin sorunlu maddeler olduğu gerekçesiyle tepki gösteriyor. Ana maaşta kesintiye sebep olan ancak bunun karşısına teşvik sistemi getiren yönetmeliğe göre hekimlerin teşvik alabilmesi için, kendilerine kayıtlı kişilerin yılda en az iki kere ASM'ye gelmesi gerekiyor. Eğer kendisine kayıtlı bir hasta yılda yediden fazla başka bir sağlık kurumuna giderek muayene olmuşsa, aile hekimi teşvikten faydalanamıyor.

Yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç yazmasına kota getirildi. Eğer bir hekim bu ilaçları bulunduğu il ortalamasının üzerinde yazmışsa yine teşvik alamıyor. Yönetmeliğe göre teşvik alabilmenin bir başka şartı da Hasta Yönetim Platformu üzerinden kronik hastaların izlenmesi. Hekimlerin kendilerine kayıtlı hastaların tansiyon, şeker, obezite, yaşlılık vb başlıklarda düzenli takip yapması isteniyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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