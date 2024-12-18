Aile Temalı Makale Çağrısı - Son Dakika
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Aile Temalı Makale Çağrısı

Bakanlık, 2025'te yayımlanacak dergi için akademisyenleri 'aile' konulu makaleye davet etti.

18.12.2024 09:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nin 2025 yılındaki "Aile" ve "Koruyucu Aile" temalı özel sayısı için akademisyenler ve uzmanlara "aile" konulu makale çağrısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nin sosyal politika alanındaki bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılması ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 2010'dan itibaren yayımlandığı anımsatıldı.

Üç ayda bir Türkçe ve İngilizce makalelere yer verilen dergide, 2025 yılında "Aile" ve "Koruyucu Aile" kavramlarının tüm yönleriyle ele alınacağı "Aile" özel sayısının yayımlanacağı bildirilen açıklamada, kuşaklararası iletişim, kültürel değerlerin aktarımı, aile bağlarının önemi, aile yapısının ve aile politikalarının toplumsal, kültürel ve psikolojik boyutları üzerinde yapılan güncel araştırmalara yer verileceği ifade edildi.

Açıklamada, araştırma alanında katkı sağlamak isteyen tüm akademisyenler, uzmanlar ve alanda çalışan profesyoneller, makaleleriyle bu çağrıya katılmaya davet edildi.

Makale konu başlıklarına Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabileceği bilgisinin verildiği açıklamada, çalışmaların 9 Şubat 2025'e kadar gönderilmesi, orijinal, özgün ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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