Ailede Çözüm Becerileri Konferansı - Son Dakika
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Ailede Çözüm Becerileri Konferansı

Ailede Çözüm Becerileri Konferansı

Artvin'de düzenlenen konferansta ailenin önemi ve çözüm becerileri ele alındı.

30.12.2024 18:16
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Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı.

İl Müftülüğünce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut katıldı.

Akbulut, buradaki konuşmasında, Allah'ın insanı aile felsefesiyle yarattığını, ailenin kadim bir kurum olduğunu dile getirdi.

Aile kavramının kadının ve erkeğin birbirine muhtaçlığını ifade ettiğini vurgulayan Akbulut, "Bu muhtaçlık acziyetten değil ihtiyaçtandır, sorumlulukları farklı değerlendirmektendir. Karı kocaya eş deriz. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir elmanın yarısıdır." dedi.

Akbulut, ailede huzurun büyük önem taşıdığına değinerek, şöyle devam etti:

"Duymayı istemediğin şeyi söyleme, söyletme. Merhamet insan olabilmektir. Yumuşak üsluplu olmalıyız. Allah kadını da erkeği de farklı yaratmış ama birbirini tamamlamak için yarattı. Birbirimizin ayıbını, kusurunu örtmek için eş olmuşuz. Tatlı dili evimizde egemen kılsak aslında pek çok sorun kendiliğinden çözülecek. Evlilik ben yolculuğunun bize dönüşmesidir. Eğer biz bu yuvayı yapamıyorsak bir sorun var demektir. Sevgi, merhamet, iletişim, adalet ve sabır evlilikte mutlaka olması gereken şeylerdir."

Programa, İl Müftüsü Mesut Harmancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, artvin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailede Çözüm Becerileri Konferansı - Son Dakika

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