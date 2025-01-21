Air Astana'dan Guangzhou Uçuşu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Air Astana'dan Guangzhou Uçuşu

Air Astana, Almatı'dan Guangzhou'ya haftada üç uçuş başlatacak. İlk uçuş 30 Mart'ta.

21.01.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALMATI, 21 Ocak (Xinhua) -- Kazakistan'ın en büyük havayolu şirketi olan Air Astana, ülkenin Almatı kentinden Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrine yeni uçuş rotası başlatacak.

Havayolu şirketinin basın servisinden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, uçuşlar haftada üç kez Airbus A321LR uçağıyla gidiş-dönüş olarak düzenlenecek. Almatı'dan gidiş uçuşları salı, perşembe ve pazar günleri yapılacak, dönüş uçuşları ise Guangzhou'dan çarşamba, cuma ve pazartesi günleri gerçekleştirilecek. Almatı'dan ilk uçuşun 30 Mart'ta yapılması bekleniyor.

Air Astana CEO'su Peter Foster, "Çin, Air Astana için her zaman stratejik öneme sahip bir pazar oldu. Astana ile Beijing arasında yaklaşık 20 yıl önce başlatılan ilk uçuşumuzdan bu yana iş ve turizm trafiğinde güçlü bir büyüme gördük. Guangzhou'ya yeni hizmetin başlatılması, Air Astana'nın Çin'deki ağının genişletilmesi açısından çok önemli bir adımı teşkil ediyor" diye konuştu.

Air Astana an itibarıyla Almatı ve Astana'dan Beijing'e haftada 7 uçuş, Almatı'dan Urumqi'ye ise haftada 4 uçuş gerçekleştiriyor. Kazakistan vatandaşları, Çin'de 30 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Guangzhou, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Turizm, Almatı, Astana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Air Astana'dan Guangzhou Uçuşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Trump’ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Air Astana'dan Guangzhou Uçuşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.