Air Astana'dan Guangzhou Uçuşu

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ALMATI, 21 Ocak (Xinhua) -- Kazakistan'ın en büyük havayolu şirketi olan Air Astana, ülkenin Almatı kentinden Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrine yeni uçuş rotası başlatacak.

Havayolu şirketinin basın servisinden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, uçuşlar haftada üç kez Airbus A321LR uçağıyla gidiş-dönüş olarak düzenlenecek. Almatı'dan gidiş uçuşları salı, perşembe ve pazar günleri yapılacak, dönüş uçuşları ise Guangzhou'dan çarşamba, cuma ve pazartesi günleri gerçekleştirilecek. Almatı'dan ilk uçuşun 30 Mart'ta yapılması bekleniyor.

Air Astana CEO'su Peter Foster, "Çin, Air Astana için her zaman stratejik öneme sahip bir pazar oldu. Astana ile Beijing arasında yaklaşık 20 yıl önce başlatılan ilk uçuşumuzdan bu yana iş ve turizm trafiğinde güçlü bir büyüme gördük. Guangzhou'ya yeni hizmetin başlatılması, Air Astana'nın Çin'deki ağının genişletilmesi açısından çok önemli bir adımı teşkil ediyor" diye konuştu.

Air Astana an itibarıyla Almatı ve Astana'dan Beijing'e haftada 7 uçuş, Almatı'dan Urumqi'ye ise haftada 4 uçuş gerçekleştiriyor. Kazakistan vatandaşları, Çin'de 30 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.