Airbus, Çin'de Büyümeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Airbus, Çin'de Büyümeyi Hedefliyor

Airbus, Çin\'de Büyümeyi Hedefliyor
30.06.2025 15:52
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Airbus, Çin'de havacılık pazarında büyümeye odaklanırken, yeni uçak ihtiyacını 9.000 olarak tahmin ediyor.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin anakarasına ilk uçağını teslim etmesinin üzerinden geçen 40 yılın ardından şirket için tek başına en büyük uçak pazarı olan ülkede daha fazla büyümeyi hedefliyor.

Airbus Çin şirketinin verdiği bilgilere göre an itibarıyla Çin'de yaklaşık 2.200 Airbus uçağı hizmet veriyor ve Airbus uçaklarının ülkenin sivil havacılık pazarındaki payı 1995'te yüzde 10'un altındayken günümüzde yüzde 50'nin üzerine çıkmış bulunuyor.

Airbus Başkan Yardımcısı ve Airbus Çin CEO'su George Xu, onlarca yıldır süren hızlı gelişmeye rağmen Çin'in havacılık sektörünün doygunluktan uzak olduğunu ve hala büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Xu, önümüzdeki 20 yıl içinde Çin'de yaklaşık 9.000 yeni uçağa ihtiyaç olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Çin ile Avrupa arasındaki yüksek teknoloji işbirliğine örnek teşkil eden Airbus ile Çin arasındaki işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, imalat ve son montaj, operasyonel destek, söküm ve hizmet sonrası geri dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor.

2008 yılında faaliyete geçen Tianjin Airbus A320 ailesine yönelik son montaj hattında Çin filosunda hizmet veren 2.000'den fazla Airbus uçağının yaklaşık üçte biri üretilirken, Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki müşterilere de uçak teslimatları gerçekleştirildi. Tianjin'de A320 ailesine yönelik ikinci son montaj hattının yıl sonuna kadar tamamlanıp gelecek yılın başlarında üretime başlamasıyla Çin'deki üretim kapasitesinin iki katına çıkması bekleniyor.

Airbus Çin'in verilerine göre an itibarıyla Çin'de Airbus'ın ticari uçaklarının üretimine destek veren yaklaşık 200 tedarikçi bulunuyor ve bu sektörel işbirliğinin toplam değeri yılda 1 milyar ABD dolarını aşıyor.

Airbus ile Çin arasındaki işbirliğinin kazan-kazan modeli olduğunu kaydeden Xu, bu işbirliğinin sadece Çin'in havacılık sektörü ve küresel havacılık sektörü zincirine katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda Airbus'ın Çin'deki pazar payını önemli ölçüde genişlettiğini ve şirketin rekabet gücünü ve sektörel direncini artırdığını söyledi.

CEO, "Çin Havacılık Sanayi Kurumu ve birçok özel işletme gibi Çin'deki tedarikçiler büyük rekabet gücüne sahip olduğunu ortaya koydu. Rekabet gücü temelinde çeşitli tedarikçilerle işbirliğimizi derinleştireceğiz ve kazan-kazan sonuçları için Çin'in tedarik zinciriyle işbirliği yapacağız. Çin'in gelecekte küresel havacılık tedarik zincirinin güçlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum" dedi.

Gelecekte karbonsuzlaştırma, dijitalleşme ve akıllı uygulama alanlarında işbirliğine yönelik çok fazla potansiyel olduğunu söyleyen Xu, Çin'in bu konularda birçok açıdan güçlü olduğunu vurguladı.

Xu, "Airbus, Çin'in sivil havacılığının güvenilir ve uzun vadeli ortağı olmaya ve Çin'in sivil havacılığının yüksek kaliteli gelişimine daha fazla katkıda bulunmaya kararlı" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Airbus, Çin'de Büyümeyi Hedefliyor - Son Dakika

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