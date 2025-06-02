AK Parti Çermik’te Danışma Toplantısı

AK Parti Çermik İlçe Başkanlığının Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Parti binasında düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Toplantıda, teşkilatın çalışmaları, hedefleri ve seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.
Programa, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve partililer katıldı.
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