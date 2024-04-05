AK Parti'den Solhan ve Arakonak Belediye Başkanları mazbatalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti'den Solhan ve Arakonak Belediye Başkanları mazbatalarını aldı

AK Parti\'den Solhan ve Arakonak Belediye Başkanları mazbatalarını aldı

AK Parti'den Solhan Belediye Başkanı seçilen Abdulhakim Yıldız ve Arakonak Belde Belediye Başkanı seçilen Mustafa Döner, mazbatalarını aldı. Solhan Hükümet Konağındaki İlçe Seçim Kuruluna gelen Yıldız ve Döner'e mazbataları verildi. Yıldız, Solhan halkının teveccühüyle yeniden belediye başkanı seçildiğini belirtirken, Döner de Arakonak beldesi halkının kendisine teveccüh gösterdiğini ifade etti. AK Parti İlçe Başkanı ve partililer de programa katıldı.

05.04.2024 17:53  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'den Solhan Belediye Başkanı seçilen Abdulhakim Yıldız ve Arakonak Belde Belediye Başkanı seçilen Mustafa Döner, mazbatalarını aldı.

Solhan Hükümet Konağındaki İlçe Seçim Kuruluna gelen Abdulhakim Yıldız ve Mustafa Döner'e İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Çetin tarafından mazbataları verildi.

Yıldız, burada yaptığı açıklamada, Solhan halkının teveccühü yeniden belediye başkanı seçildiğini söyledi.

Hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Yıldız, "Ekip olarak çalışmalarımızı sahaya yansıtarak inşallah Solhan'ımızı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için çaba ortaya koyacağız. Rabb'im bu yolda bizleri mahcup etmesin." dedi.

Mustafa Döner de Arakonak beldesi halkının bu dönem de kendisine teveccüh gösterdiğini, bu teveccühe layık olmak için elinden gelen çabayı ortaya koyacağını ifade etti.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Çalışan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Abdulhakim Yıldız, Mustafa Döner, Arakonak, AK Parti, Hükümet, Solhan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Solhan ve Arakonak Belediye Başkanları mazbatalarını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram Tatili Öncesi Trafik Uyarısı Yaptı
    19:23 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram Tatili Öncesi Trafik Uyarısı Yaptı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.

  • Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi
    19:21 Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi

    Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi. İkinci etapta sporcular, 153,3 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu. Alman sporcu Roman Duckert genel klasmanda birinci oldu. Tarsus-Mersin etabı ise yarın gerçekleştirilecek.


18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:37 Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 19:24:24. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den Solhan ve Arakonak Belediye Başkanları mazbatalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement