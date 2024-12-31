AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Yeni miladi yılın tüm insanlığa, mazlum coğrafyalara hayırlara vesile olmasını, acıların, gözyaşlarının, savaş ve ölümlerin son bulduğu bir yıl geçirmenizi dilerim." ifadesini kullandı.

Sırakaya, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2024'ün insanlık için işgal, zulüm ve katliamlarla dolu bir yıl olarak geçtiğini belirtti.

Uluslararası toplumun, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada yaşanan ağır ve acı trajediler karşısında "insanlık" sınavını insanca veremediğini kaydeden Sırakaya, "İnsanlık, bugün sadece coğrafyamızda değil dünyanın dört bir tarafında savaş, çatışma, açlık, iklim değişikliği ve siyasi istikrarsızlık yüzünden can çekişmektedir. Uluslararası sistemin genel durumuna baktığımızda, sistemin iç içe geçmiş tehditler, birbirini besleyen silahlı çatışmalar, terörizm, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, iklim krizi ve siber tehditler gibi sınamalarla karşı karşıya olduğunu görmekteyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Savaş, işgal ve soykırımın kol gezdiği Gazze, Afganistan, Ukrayna, Yemen, Somali ve Etiyopya'da insan canının 1 litre petrolden daha değersiz olmaya devam ettiğini belirten Sırakaya, bu zorlu konjonktürde, Türkiye'nin yürüttüğü tüm uluslararası faaliyetlerin merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun yer aldığını aktardı.

Sırakaya, bugün Türkiye'nin, dış meselelerde uluslararası gelişmeleri takip eden pasif bir izleyici değil, inisiyatif ve sorumluluk alan lider ülke pozisyonunda olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin, Etiyopya ve Somali arasındaki sorunun çözümündeki rolünün buna örnek olduğunu kaydetti.

Suriye'de 13 yıldır süren insani kriz sebebiyle Türkiye'de misafir olan Suriyelilerin vatanlarına uğurlanmaya başlandığını anımsatan Sırakaya, "61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi üzerine Suriyeli kardeşlerimizin 'gönüllü, onurlu, güvenli ve düzenli' bir şekilde ana vatanlarına dönmeleri için 2025 yılında da elimizden gelen gayreti ve özeni göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

Sırakaya, Gazze ve Filistin için yürüttükleri insani diplomasi ve hukuk zeminindeki gayretleri 2025'te de en üst seviyede sürdürmeye devam edeceklerine işaret ederek, " İsrail'in barbar savaş kabinesinin" Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması için Türkiye ve AK Parti olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

"Avrupalı Türklerin yanlarında olmaya devam edeceğiz"

İnsan odaklı siyasetlerinin ana omurgasını oluşturan vatandaşların, nerede yaşarlarsa yaşasınlar kendilerinin vazgeçilmez hazinesi olduğunu vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Artık beşinci kuşağa uzanan ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk toplumu, artan aşırı sağ tehlikesinin yanı sıra ana dil eğitimi, kültürel değerlerin korunması, sivil toplumun güçlendirilmesi, toplumsal ve siyasal katılım gibi konularda büyük sınamalardan ve meydan okumalardan geçti ve geçmeye devam ediyor. Bu meydan okumalara karşı, başta dış politikamız olmak üzere attığımız tüm adımlarda 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yurt dışı Türk toplumunun, Avrupalı Türklerin kimliğine, kökenine, mezhebine ve siyasi görüşüne bakmadan yanlarında olmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Sırakaya, mesajında, "2024 yılını geride bırakmamız, zamanın akıp geçtiğini bizlere en iyi şekilde idrak ettirmektedir. Yeni miladi yılın tüm insanlığa, mazlum coğrafyalara hayırlara vesile olmasını diler, acıların, gözyaşların, savaş ve ölümlerin son bulduğu bir yıl geçirmenizi dilerim." ifadelerine yer verdi.