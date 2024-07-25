AK Parti Gerze İlçe Teşkilatı Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu

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AK Parti Gerze İlçe Teşkilatı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensupları ve medya kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede düzenlenen kahvaltıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Bayrak, basın mensuplarının zor şartlar altında çalıştığını bildiklerini belirterek, 24 Temmuz'un Türk basını için özel bir gün olduğunu söyledi.

Etkinliğe, İl Genel Meclis üyesi Cumhur Kurt, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.