AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Mahalleleri Ziyaret Ediyor

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Mahalleleri Ziyaret Ediyor

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Kartaltepe, Yenimahalle ve Kılavuzlar mahallelerini ziyaret ederek seçmenlere projelerini anlattı. Çetinkaya, şehrin tüm dinamikleriyle çalışarak Karabük'ün sorunlarını ele alacaklarını ve 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle yeni bir gün doğacağını belirtti.

05.03.2024 10:11
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe, Yenimahalle ve Kılavuzlar mahallelerini ziyaret eden Çetinkaya, seçmenlere projelerini anlattı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Çetinkaya, Karabük'ün tüm sorunlarını ele alarak yeniden inşa ve ihya etmek için şehrin tüm dinamikleriyle çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Çetinkaya, istişare kültürünün davanın şiarlarından olduğunu vurgulayarak, "Çok sevdiğimiz şehrimizi bu şiar üzere ortak akılla yöneteceğiz. Kapı kapı, sokak sokak sahada hemşehrilerimizin her anında hep yanındayız. 1 Nisan'da Karabük'e gerçek belediyecilik ile yeni bir gün doğacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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