AK Parti MKYK Üyesi Arslan, Trabzon'da istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Arslan, Trabzon'da istişare toplantısına katıldı

AK Parti MKYK Üyesi Arslan, Trabzon\'da istişare toplantısına katıldı
04.08.2025 12:26
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Veli Arslan, Trabzon'da istişare toplantısına katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Veli Arslan, Trabzon'da istişare toplantısına katıldı.

Kentte bir restoranda düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Arslan, Trabzon'un tarih, kültür ve maneviyat şehri olduğunu söyledi.

Kentin medeniyet havzasında yer aldığını belirten Arslan, "Ecdadımızın izleri bu topraklarda. Fatih'in fetih ruhu, Yavuz'un devlet vizyonu bu coğrafyada derin kökler salmıştır. Trabzon mertliğiyle, çalışkanlığıyla, vatan sevdasıyla her zaman bu ülkenin sigortası olmuştur. Tarih boyunca haktan, hakikatten yana duran bu güzel şehrin insanları zorluklara karşı dik duruşun kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini göstermektedir." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü sivil toplum kuruluşlarından geçer. Sizler bulunduğunuz alanlarda sadece hemşerilerimize değil, bütün milletimize hizmet eden gönül erlerisiniz. Sivil toplum kuruluşlarımız birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatıdır. Hep birlikte Trabzon'un değerlerini daha yukarıya taşımak için çalışıyoruz."

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için sivil toplumun gücünün en üst seviyede kullanılması gerektiğini vurguladı.

Her istişarenin ve projenin gelecek için büyük bir kazanç olduğunu dile getiren Arslan, "Trabzon her zaman davanın yükünü omuzlamış, her kritik dönemde üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. İnanıyorum ki bugün burada konuştuğumuz her fikir yarın Türkiye'nin yararına, hayrına vesile olacaktır." dedi.

Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Sabriye Yılmaz ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti MKYK Üyesi Arslan, Trabzon'da istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

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