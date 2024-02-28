AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, İleri Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında 200 kadını istihdam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, İleri Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında 200 kadını istihdam edecek

AK Parti\'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, İleri Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında 200 kadını istihdam edecek

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "İleri Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında 200 kadını istihdam edeceklerini bildirdi.

28.02.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "İleri Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında 200 kadını istihdam edeceklerini bildirdi.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında 25 dönüm alanda kapalı sera kuracaklarını belirtti.

Serada, başta Karabük Belediyesinin ihtiyacı olan peyzaj bitkileri, bölgeye özgü fide ve fidanla topraksız sebze yetiştireceklerini, ürünleri uygun fiyatla vatandaşlara sunacaklarını bildiren Çetinkaya, İleri Tarım Uygulama Merkezi'nde 200 kadın istihdam edileceğini ve ailelerin ekonomisine destek olacaklarını kaydetti.

7 kreş ve gündüz bakım evi yapılacak

Okul öncesi eğitimin, çocukların zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini desteklediğine değinen Çetinkaya, şehrin 7 farklı yerine belediye kreş ve gündüz bakım evi yapacaklarını belirtti.

Projenin önemini anlatan Çetinkaya, "Çocukların ihtiyaçlarına göre planlanmış açık ve kapalı eğitim alanları, çocuk eğlence alanları ile çocuk kütüphanesini içinde barındıran kreş ve gündüz bakım evlerini, tüm Karabüklülerin hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımız, önce ailesine sonra bize emanet. Şehri imar, gönülleri ihya için biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, İleri Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında 200 kadını istihdam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, İleri Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında 200 kadını istihdam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement