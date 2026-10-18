AK Parti Sözcüsü Çelik, Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında rahmetle andı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında rahmetle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yıl dönümünde andı. Çelik, NSosyal paylaşımında Bayraktar'ın Milli Teknoloji Hamlesi'nin liderlerinden olduğunu belirterek kendisini rahmetle ve saygıyla yad etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında andı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 'öz güven devrimi'nin emekçilerinden, vesayete karşı mücadelenin öncülerinden, Milli Teknoloji Hamlemizin liderlerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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