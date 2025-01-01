Akçaabat\'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Güncel

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde sebze yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ersin Gültepe (24), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Darıca mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Ersin Gültepe yönetimindeki 61 ES 241 plakalı otomobil, N.A idaresindeki 61 AFN 004 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ersin Gültepe ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gültepe, ambulansla getirildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsünün ifadesinin alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.