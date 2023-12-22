 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akçakoca'da ormanda heyelan meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Akçakoca'da ormanda heyelan meydana geldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ormanda meydana gelen heyelan anı cep telefonuyla kaydedildi. Olaydan son anda kurtulan ekipler, yaşanan panik anlarını görüntüledi.

Akçakoca\'da ormanda heyelan meydana geldi
22.12.2023 - 13:19,
Abone Ol

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, ormanda heyelan meydana geldi. Ormanda çalıştıkları sırada olan heyelanı cep telefonuyla kaydeden ekiplerin, olaydan son anda kurtuldukları belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde, Akçakoca ilçesi Deredibi köyünde meydana geldi. Günlerdir etkili olan sağanak sonrası köydeki ormanda heyelan meydana geldi. Bu sırada, kapanan orman yollarını tespit etmek için çalışma yapan Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, heyelan olan yerin yakınında toprak altında kalmaktan sonra anda kurtuldu.

Görevliler, heyelan anını cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yaşanan panik anları da görüntüye yansıdı. Görüntüde, görevlilerden birinin, "Aman aman, iyi ki kaçmışız. 5 dakika önce geçtik yahu oradan" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da ormanda heyelan meydana geldi - Son Dakika


14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:29
Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:11
Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek

Son Dakika
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 14:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: Akçakoca'da ormanda heyelan meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement