Akdağ\'da Kar Yağışı ve Buzlu Gölet

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Akdağ Tabiat Parkı'ndaki baraj göletinin yüzeyi buz tuttu.

Doğal güzelliği ve yaban hayatı ile dikkati çeken Akdağ Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

En yüksek noktası 2 bin 446 metre olan Akdağ'da geniş karaçam, kızılçam ve meşe ormanları ile baraj göleti yer alıyor.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Akdağ, buz tutan baraj göleti ve manzarasıyla doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti.