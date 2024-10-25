Akdağmadeni Ormanları Sonbaharda Renk Cümbüşü

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Akdağmadeni ormanları sonbahar renklerine büründü

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi ormanlarında, sonbaharın gelmesiyle seyirlik görüntüler oluştu.

Akdağmadeni ormanlarında sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen Akdağmadeni ormanları, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Oluşan doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.