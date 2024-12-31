Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'dan Yeni Yıl Mesajı

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(MANİSA) - Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımızı daha aydınlık yarınlara el birliğiyle taşıyacağımıza olan inancımızı yineleyerek, 2025 yılının tüm dünyaya, ülkemize ve Akhisar'ımıza sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını kutluyorum. Birlikte güzel işler yapmaya, dayanışmayı artırmaya ve üretmeye devam edeceğiz" mesajını yayımladı.

Başkan Dutlulu, vatandaşların yeni yılını yayımladığı bir mesajla kutladı. Dutlulu, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 2024 yılı acıların ve sevinçlerin harmanlandığı bir yıl oldu. Akhisar Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bugüne dek Akhisar halkımızın huzuru ve mutluluğu için canla başla çalıştık. Halkımızın ve ilçemizin ihtiyaçları ve önceliklerini gözeterek hizmetlerimizi teker teker hayata geçirdik. Ne ülkemizin içerisinde bulunduğu kötü ekonomik durum ne de bürokratik durumlar hizmetlerimizi hayata geçirmemizi engelleyemedi. Bunu başarırken, gücümüzü sizden, halkımızdan aldık. İlk günkü çalışma azmi ve heyecanla, sizlerin bize verdiği bu onurlu görevi en iyi şekilde yapmak ve tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 2025 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen Akhisar'ımızda yeni hedefler, yeni projeler ve yeni yatırımlarla en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, güzel Akhisar'ımızı daha yaşanabilir modern ve çağdaş bir kent olarak gelecek kuşaklarımıza bırakmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Akhisar'ımızı daha aydınlık yarınlara el birliğiyle taşıyacağımıza olan inancımızı yineleyerek, 2025 yılının tüm dünyaya, ülkemize ve Akhisar'ımıza sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını kutluyorum. Birlikte güzel işler yapmaya, dayanışmayı artırmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Yeni yılınız kutlu olsun."