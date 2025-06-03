Akhisar Belediyesi Ulaşım Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi Ulaşım Yatırımlarına Devam Ediyor

03.06.2025 15:56  Güncelleme: 17:24
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Akhisar Belediyesi, ilçe genelinde yolları yenileme çalışmalarını hızlandırarak, vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlamak için önemli yatırımlar yapıyor. 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen asfalt döküm faaliyetleri ve parke taş tamiratları ile ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kesintisiz olarak devam ediyor. Asfalt çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, mahalle mahalle yolları yenileyerek vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşmasını sağlıyor.

Akhisar Belediyesi, yaz aylarının başlamasıyla birlikte ekipman ve personel sayısını da artırarak asfalt faaliyetlerini hızlandırdı. Şehrin dört bir yanında yürütülen bu çalışmalar ile vatandaşların, daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.

2024'te sadece merkeze 120 bin metrekarelik yol atağı

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde merkez mahallelerde program dahilinde toplamda 80 bin metrekare asfalt yama ve serim, 17 bin 500 metrekare sathi kaplama ile 24 bin 70 metrekare parke taş tamiratı yapıldı.

2025'te 5 bin 500 ton asfalt döküldü

2025 yılının ilk 6 aylık döneminde ise asfalt çalışmaları hız kesmeden devam etti. Kırsal mahallelere 3 bin ton, merkez mahallelere 2 bin 500 ton olmak üzere toplam 5 bin 500 ton asfalt serimi yapıldı. Buna ek olarak 2025 yılı içinde 7 bin 263 metrekare parke taş çalışması yapıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ulaşım alanında hayata geçirilen yatırımların vatandaşların yaşam konforunu artırmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Dutlulu, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, Akhisar'ın her mahallesine eşit hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle asfalt konusunda ciddi adımlar attık. 2024 yılı içinde sadece merkez mahallelerimizde 80 bin m² asfalt yama ve serim, 17 bin 500 metrekare sathi kaplama ve 24 bin metrekare parke taş tamiratı gerçekleştirdik. 2025 yılının ilk yarısında ise hem kırsal hem de merkez mahallelerimize toplamda 5 bin 500 ton asfalt attık. Akhisar halkının güvenli, konforlu ve modern bir kentte yaşamasını sağlamak için, ihtiyaç duydukları her alanda, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi Ulaşım Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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