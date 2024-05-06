Akhisar'da Dolu Zararı İncelemesi - Son Dakika
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Akhisar'da Dolu Zararı İncelemesi

Akhisar\'da Dolu Zararı İncelemesi

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü meydana gelen dolu yağışının etkilediği tarım alanlarında inceleme yapmak üzere harekete geçti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç liderliğindeki ekip, Sazoba Mahallesi'nde bulunan üreticilerden bilgi alarak zararın tespiti için başvuru yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

06.05.2024 12:39
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Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü yağan doludan etkilenen tarım alanlarında inceleme yaptı.

Sazoba Mahallesinde incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç öncülüğündeki ekip, muhtar ve üreticilerden bilgi aldı.

Kılıç, doludan Beyoba, Sazoba, Akselendi mahallelerindeki üzüm bağı ile domates, biber tarlalarının etkilendiğini belirterek, zarar gören üreticilere zararın tespiti için başvuru yapmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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