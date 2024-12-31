Akıncılar Kaymakamı Türkmen, gazileri ziyaret etti

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, ilçede bulunan gazilere ziyarette bulundu.
Türkmen, SYDV Müdürü Kazim Perçin ile Kıbrıs gazisi Necati Yiğit ve Nazmi Aydın'ın evlerinde ziyaret etti.
Gaziler ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Türkmen, "Bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz ile aileleri ve bu uğurda uzuvlarını kaybeden gazilerimiz bizler için çok değerlidir." dedi.
Gaziler ise ziyaretten dolayı Türkmen ve beraberindekilere teşekkür etti.
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