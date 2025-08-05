Akıntıya Kapılan Genç Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 19 yaşındaki genç, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Körfez Plajı'nda Ensar M. S. açıkta akıntıya kapılması üzerine panik yaşadı.
Olayı fark eden cankurtaran ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sudan çıkarılan Ensar M.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, bölgedeki akıntı riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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