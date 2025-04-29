Akkuş\'ta Ahşap Ev Yangında Yandı

ORDU'nun Akkuş ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi'nde Bayram Coşkun'a (86) ait tek katlı ahşap evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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