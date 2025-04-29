Akkuş\'ta Ev Yangını

Ordu'nun Akkuş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Seferli Mahallesi'nde Bayram Coşkun'a (86) ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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