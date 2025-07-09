Aksaray\'da 9 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da bir kargo şirketinin araçlarında bulunan 9 ton 169 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray- Adana kara yolu uygulama noktasında kargo şirketine ait 4 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 9 ton 169 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Araç sürücüleri ve kargo şirketi hakkında soruşma başlatıldı.
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