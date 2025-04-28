Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu - Son Dakika
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Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu

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Aksaray'da emekli astsubay Cesur Bulanık, 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitledikten sonra, evde tartışma yaşadığı eşini tabancayla öldürdü. Yaşanan dehşetin ardından Bulanık intihar ederken, silah sesin duyan 14 yaşındaki çocuğun 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istediği öğrenildi.

28.04.2025 21:09
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Aksaray'da emekli astsubay Cesur Bulanık (46), evde yaşanan tartışma sırasında oğlu Y.T.B.'yi (14) odaya kilitledikten sonra eşi Nazmiye Bulanık'ı (45) tabanca öldürüp, intihar etti.

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu

OĞLUNU ODAYA KİLİTLEYİP, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Şeh Hamit Mahallesi 3300 Sokak'ta 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Cesur Bulanık, belirlenemeyen nedenle eşi Nazmiye Bulanık'la tartışmaya başladı. Yaşanan gerginlik sırasında tartışmaya şahit olan oğlu Y.T.B.'yi odasına kilitleyen Cesur Bulanık, tabanca ile eşi Nazmiye Bulanık'a ateş ederek göğsünden yaraladı. Ardından tabancanın namlusunu başına dayayıp ateş etti.

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu

OĞLU 112'DEN YARDIM İSTEDİ

Silah sesini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu.

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu

İNTİHAR ETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği, ağır yaralı olduğu belirlenen Cesur Bulanık ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesur Bulanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silah sesini duyup şok geçiren Y.T.B. ise ekipler tarafından sakinleştirilip Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ailenin beslediği kedisi ise balkonun kenarında bekledi.

Çiftin, yaklaşık 6 ay önce Aksaray'a taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu
Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Aksaray, Güncel, Şiddet, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli astsubay dehşet saçtı! 14 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyip önce eşini sonra da kendini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Paravan Hesap:
    Milletin geldiği durum işte. Yeni Türkiye modelimiz... 59 38 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    25-30 yılını stres altında yaşa,ordan oraya savrul, sonunda 30bin tl emekli maaşı....Bu olayın temelinde kesin ekonomik sıkıntıları vardır 6 2 Yanıtla
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