Aksaray'da Akraba Kavgası: 2 Yaralı

Aksaray'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bağlıkaya beldesinde Niyazi D. ile akrabası Veyis E. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Niyazi D, üzerindeki silahla babası Mehmet D. ile Veyis E'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.