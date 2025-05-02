Aksaray'da Başına Boş At Seferberliği - Son Dakika
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Aksaray'da Başına Boş At Seferberliği

Aksaray'da gece yarısı caddede gezen başıboş at, sürücü ve vatandaşların 1,5 saatlik mücadelesi sonucu parka götürüldü. Belediye, durumu bildiren vatandaşlara farklı cevaplar verdi.

02.05.2025 22:31
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Belediyeden başıboş at ihbarı yapan vatandaşa "Atı bağlayın, biz sabah ekip göndeririz" cevabı

Sürücü ve vatandaşın at ile imtihanı kamerada

AKSARAY - Aksaray'da gece yarısı şehir merkezinde caddede gezen başıboş at herkese sürpriz olurken, trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine atı gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Belediyedeki görevliler ise kimi vatandaşa 'başıboş ata belediyenin bakmadığını' söylerken, kimi vatandaşa da 'Atı bağlayın, biz alırız' cevabını verdi. Bunun üzerine trafikte ciddi tehlike oluşturan at, sürücü ve vatandaşların yağmur altında 1,5 saatlik mücadelesiyle yakalanarak parka alınıp bağlandı.

Olay, gece yarısı Coğlaki Mahallesi Ervah Kabristanlığı Somuncu Baba Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden araç sürücüleri yolda bir atın başıboş şekilde dolaştığını gördü. Önce şaşıran sürücüler daha sonra atın kontrolsüz bir şekilde koşup trafiği tehlikeye düşürdüğünü fark edince durumu önce 112 Acil Çağrı Merkezine, sonra da yönlendirmeyle Aksaray Belediyesinin 153 numaralı telefonuna bildirdi. Birkaç sürücünün ihbarına çeşitli cevaplar veren belediye görevlisinin bir vatandaşa başıboş ata belediyenin bakmadığını söylediği, başka bir vatandaşa da, "Atı bağlayın, biz sabah alırız" dediği iddia edildi. Bunun üzerine duyarlı sürücü ve vatandaşlar kolları sıvayarak yağmur altında at ile meşakkatli bir mücadeleye girdi. Trafikteki tehlike yaşanmaması için seferber olan sürücü ve vatandaşlar hem araçlarla hem de yaya olarak atı parka doğru kovaladı. İnatçı at birçok kez parka girmek istemeyip cadde ve sokaklarda adeta dört nala koşarken, yağmura bile aldırış etmeyen sürücüler atı bir saatlik mücadelenin sonunda Kılıçaslan Parkı girişinde araçlarla sıkıştırdı. Çaresiz parka giren at trafikteki tehlikeyi de ortadan kaldırırken, bu kez vatandaşların atı yakalayıp bağlama mücadelesi başladı. Atı tamamen parkın içine alan vatandaşlar atı boynundaki ipten yakalayıp parktaki kamelyaya bağladı. Yaklaşık 1,5 saatlik zorlu mücadelenin ardından rahat bir nefes alan vatandaşlar son olarak atı severek olay yerinden ayrıldı.

Atla adeta imtihana giren Atilla Başçeşme (18), "At trafiği tehlikeye sokuyordu. Biz de arkadaşlarımızla birlikte trafikte birinin başına bir şey gelmesin diye araçlarla takip edip atı parka güvenli şekilde bağladık. Kovalaya kovalaya geldik. Uzun bir süreçti, çok kovaladık. Tüm Kurtuluş Mahallesi'ni dolaştık. Sonunda atı bağladık. Belediyenin dediği cevap ise 'Bir yere bağlayın, biz sabah belediye ekiplerini göndeririz oraya' oldu" dedi.

(YC-FM-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

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