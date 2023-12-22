Aksaray\'da düşen hemşirenin ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Mayıs'ta, doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan özel hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel'in (24) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, hemşire Tuncel'in ölüm sebebinin belirlenmesi için yeniden istenen bilirkişi raporu tamamlandı. 3 kişilik bilirkişi heyetinin yazdığı 44 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına eklenecek.

Raporda, Tuncel'in eşikte Fransız balkonunun duvar bağlantı köşesine dayandığı, dengesini kaybederek 3. kat balkon korkuluğuna çarptığı belirtildi.

Bu çarpmanın etkisiyle kafatası, boyun, sağ bacak ve kolda kırıklar meydana geldiği aktarılan raporda şunlar kaydedildi:

"Bu düşme, bedenin sol tarafındaki dalağın yırtılması ve sol kalçada görülen morluğa sebep oldu. Yeterince yüksek olmayan balkon korkuluğunun üzerinden düştüğü yönünde bulgu olduğu, zorlamaya bağlı bir düşme bulgusunun olmadığı değerlendirilmektedir. Fiziksel darp nedeniyle bir çığlık atan veya mukavemet gösteren kadın sesinin duyulduğunu gösterir bir ifadeye dosyada rastlanılmamıştır. Düşmenin hemen ardından H.İ.A'nın düşmeyi görerek veya duyarak bir telaşa kapıldığı kamera görüntüleri ve ifade tutanaklarından anlaşılmaktadır. Tuncel'in intihara meyilli bir kişilik olduğuna yönelik psikolojik bir sorunu olduğunu gösteren belgeye veya tanık ifadelerine dosya içeriğinden ulaşılmamaktadır. Tuncel'in ölümünün künt genel beden travmasına bağlı kafatası, boyun omuru ve ekstremite kemik kırıklarıyla karakterli beyin zarları kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen kanama ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği değerlendirilmiştir."

Tuncel'in hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.İ.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.