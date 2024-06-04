Aksaray'da eski karısını darbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da eski karısını darbeden şüpheli yakalandı

Aksaray\'da eski karısını darbeden şüpheli yakalandı

Aksaray'da bir şüpheli, eski eşiyle tartışmanın ardından kadını darbetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek şüpheliyi gözaltına aldı.

04.06.2024 11:53
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Aksaray'da eski karısını darbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.F.B. (45) Hacılar Harmanı Mahallesi'nde eski eşi D.E. (42) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.F.B, kadını darbetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Ö.F.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli ile kadın polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Aksaray, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da eski karısını darbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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