Aksaray'da İnşaatta Düşme Olayı: 1 Ölü

AKSARAY'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip iskeleden düşen Remzi Çar (55), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Paşaçık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı bir binanın zeminindeki dükkan bölümünde meydana geldi. Remzi Çar, iskele üzerinde boya yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Çar, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Çar'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.