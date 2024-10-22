Aksaray\'da İnşaatta İşçi Düşerek Yaralandı

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Bu kez de basına sataştı

AKSARAY'da yapımı devam eden 7 katlı inşaattın 3'üncü katından merdiven boşluğuna düşen işçi Abdullah Karaca (50) ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1858 Sokakta meydana geldi. Abdullah Karaca, mesai arkadaşlarına çay götürmek için merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, 3'üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan Karaca, kanlar içinde kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Haber- Kamera Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA