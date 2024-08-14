Aksaray'da İşçileri Taşıyan Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da İşçileri Taşıyan Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

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Aksaray'da işçileri taşıyan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.08.2024 21:19
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AKSARAY'da işçileri taşıyan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanıp takla attığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bingöl'den Burdur'a inşatta demirci ustası olarak çalışmaya giden işçileri taşıyan Mehmet Elüstü (40) yönetimindeki 21 HC 039 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Elüstü ile ağabeyi Mahfuz Elüstü (49), Yahya Kalkan (29), Şehmuz Gönen (43) Nahit Kabadayı (43) ve kardeşi Volkan Kabadayı (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Elüstü ile Volkan Kabadayı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da İşçileri Taşıyan Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı
Kaynak: DHA

Aksaray, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da İşçileri Taşıyan Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı - Son Dakika
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