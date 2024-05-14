Aksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü - Son Dakika
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Aksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü

Aksaray\'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde dün tartıştığı damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder tutuklandı. Olayın ardından kayınpeder ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayınpeder tutuklanırken oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tartışma sonucunda vurulan damadın hayatını kaybettiği belirtildi.

14.05.2024 17:53
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde dün tartıştığı damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, tartıştığı damadı Akif Bozdemir'i (29) silahla öldüren kayınpeder Ahmet T. ile oğlu Gökhan T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken oğlu Gökhan T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akif Bozdemir, dün Sultanhanı ilçesindeki kayınpederinin evine eşi Şerife Bozdemir ile görüşmeye gitmiş ve aralarında tartışma çıkmıştı.

Tartışmaya dahil olan ve damadıyla kavga eden kayınpeder Ahmet T, tabancayla damadını vurmuştu.

Yaralanan ve ambulansla Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bozdemir, hayatını kaybederken, polis ekipleri Ahmet T'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Sultanhanı, Aksaray, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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