Aksaray\'da Kaza: 1 Ağır Yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyon ile halı yüklü minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Ali Çal'ın (24) idaresindeki 42 ATZ 395 plakalı kamyon, Eskil- Cihanbeyli kara yolu Koçlar köyü çıkışında Necati Güneş'in (59) kontrolündeki 44 ADG 61 plakalı halı yüklü minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.