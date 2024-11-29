Aksaray\'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Aksaray'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yiğit Abay (22) idaresindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil, Otogar Yolu terminal girişinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Abay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Murat Abay, otobüsteki yolculardan Ebru Kaya Türker (26) ve Hasan Kolukısa (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.