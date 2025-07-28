Aksaray\'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

AKSARAY'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada Nuriye Erbaş (52) öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ortaköy yolu Akin köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Sefa Erbaş (25) yönetimindeki 40 ND 005 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emre Keser'in (22) kullandığı 68 AAY 196 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Nuriye Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Sefa Erbaş ile kamyonetteki Muhammet Bakar (13) ve Muharrem Elçi (36), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Erbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Nuriye Erbaş'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü Emre Keser ise gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.