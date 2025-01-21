Aksaray'da Kaza: Baba ve Kızı Yaralandı, Araç Alev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Kaza: Baba ve Kızı Yaralandı, Araç Alev Aldı

Aksaray\'da Kaza: Baba ve Kızı Yaralandı, Araç Alev Aldı

Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Aytaç ve kızı Narin Aytaç yaralandı. Baba ve kızı kazadan sonra otomobilden inerek kurtulmayı başardı, ancak araç alev aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

21.01.2025 10:27  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Aytaç (40) ile kızı Narin Aytaç (14) yaralandı. Baba ve kızı indikten sonra otomobil alev aldı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Niğde- Ankara otoyolu Ağaçören ilçesi Gişeler yakınlarında meydana geldi. Mehmet Aytaç'ın kontrolünü yitirdiği 34 DUJ 602 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Aytaç ve kızı Narin Aytaç yaralandı. Yaralı baba ve kız indikten sonra otomobil alev aldı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olduğu belirlenen baba-kız, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Mehmet Aytaç, Acil Durum, Güvenlik, Otomobil, Aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Olay, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kaza: Baba ve Kızı Yaralandı, Araç Alev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kaza: Baba ve Kızı Yaralandı, Araç Alev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.