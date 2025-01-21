Aksaray\'da Kaza: Baba ve Kızı Yaralandı, Araç Alev Aldı

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AKSARAY'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Aytaç (40) ile kızı Narin Aytaç (14) yaralandı. Baba ve kızı indikten sonra otomobil alev aldı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Niğde- Ankara otoyolu Ağaçören ilçesi Gişeler yakınlarında meydana geldi. Mehmet Aytaç'ın kontrolünü yitirdiği 34 DUJ 602 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Aytaç ve kızı Narin Aytaç yaralandı. Yaralı baba ve kız indikten sonra otomobil alev aldı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olduğu belirlenen baba-kız, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.