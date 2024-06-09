Aksaray'da Kereste Deposunda Yangın; Alevler Hurda Deposuna da Sıçradı - Son Dakika
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Aksaray'da Kereste Deposunda Yangın; Alevler Hurda Deposuna da Sıçradı

Aksaray'da Ali Aydın'a ait kereste deposunda çıkan yangın, yandaki hurda deposuna da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına müdahale edilirken, keresteler tahliye edilmeye çalışılıyor.

09.06.2024 12:30
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1)AKSARAY'DA KERESTE DEPOSUNDA YANGIN; ALEVLER HURDA DEPOSUNA DA SIÇRADI

AKSARAY'da kereste deposunda yangın çıktı, alevler yandaki hurda deposuna da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.Eski Sanayi Sitesi'nde Ali Aydın'a ait kereste deposunda saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen alevler, yandaki hurda deposuna da sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş makineleriyle keresteler tahliye edilmeye çalışılıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Aksaray'da Kereste Deposunda Yangın; Alevler Hurda Deposuna da Sıçradı - Son Dakika
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