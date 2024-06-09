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AKSARAY'da kereste deposunda yangın çıktı, alevler yandaki hurda deposuna da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

Eski Sanayi Sitesi'nde Ali Aydın'a ait kereste deposunda saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen alevler, yandaki hurda deposuna da sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş makineleriyle keresteler tahliye edilmeye çalışılıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.