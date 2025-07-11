Aksaray'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 2. Kılıç Arslan Hamamı'ndaki serginin açılışında, kutsal emanetlerin bugün şehre kadar geldiğini söyledi.

Kutsal emanetleri görmenin insana heyecan verdiğini belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Kutsal emanetlerin manevi yolculuğunun Aksaray'a gelmesi çok anlamlı ve güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aksaray'da bulunmaktan çok derin bir haz alıyorum. Yanı başımızda Somuncu Baba var. Burada çok büyük huzur var. Ailemize, çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza sahip çıkalım. Bu serginin amacı İslam'ın yüceliğini hissetmek. Kalbimizde hissettiklerimizi fiiliyata dökmek önemlidir. Güzel ahlaklı ve şahsiyetli birer insan olmak önemli."

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kumbuzoğlu ile beraberindekiler kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Aksaray Belediyesince iş insanı Erol Güzel'in katkısıyla açılan sergide, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sakalı, saçı ve Kabe örtüleri yer alıyor.