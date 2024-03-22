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Aksaray'da Mart ayında kar sürprizi

AKSARAY - Aksaray'da dün yağmur yağışının ardından gelen kar yağışı bugün de kısmen devam ediyor.

Kış mevsimi boyunca çok az kar yağışı alan Aksaray'da 2 gündür kar yağışı kısmen yer yer etkili oluyor. Dün sabah saatlerinde yağmurun etkili olduğu şehirde öğle vaktinde kar yağışı başlarken, belirli aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de şehirde kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde ve özellikle karayollarında etkili olan kar yağışının bugün de belirli aralıklarda devam etmesi tahmin ediliyor.