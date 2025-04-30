Aksaray\'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Ramazan Sanlav (21) idaresindeki 68 EP 172 plakalı otomobil, Mehmet Akif Caddesi'nde Hasan Elik (57) kontrolündeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Elik, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.