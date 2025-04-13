Aksaray'da Nisan Karı Yağışı Başladı - Son Dakika
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Aksaray'da Nisan Karı Yağışı Başladı

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Aksaray'da ani soğuma ile yeniden kar yağışı başladı, güvenlik önlemleri artırıldı.

13.04.2025 01:13
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Aksaray'da kar yağışı yeniden başladı

Aksaray'da nisan karı

AKSARAY - Hava sıcaklığının eksi 3'lere kadar düştüğü Aksaray'da nisan ayının ortasında kar yağışı yeniden başladı.

4 gün önce hava sıcaklıklarının 26 derecedeyken aniden eksilere kadar düştüğü Aksaray'da dün kendini gösteren kar yağışı gece yarısı yeniden başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Aksaray - Nevşehir Karayolu başta olmak üzere Güzelyurt ilçesi ve Helvadere bölgesi gibi yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan tahminlerde soğuk hava, kar ve yağmur yağışlarının çarşamba gününe kadar devam edeceği ön görülürken, kar yağışı nedeniyle kentte polis ve jandarma ekiplerince de güvenlik önlemleri alındı. Özellikle karayolu ve otoyolda güvenlik önlemleri alan polis ve jandarma gece boyunca denetimlerini sürdürüyor. Şehir genelinde kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Nisan Karı Yağışı Başladı - Son Dakika

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