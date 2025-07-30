Aksaray'da Orman Yangını Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika
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Aksaray'da Orman Yangını Tedbirleri Toplantısı

30.07.2025 12:26
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Vali Kumbuzoğlu, Aksaray'daki orman yangınları için alınan tedbirleri ve farkındalığı vurguladı.

Aksaray'da orman yangını tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yangın için alınan tedbirleri görüştü.

Kumbuzoğlu, toplantıda, çok dikkatli olunması gerektiğini, yangının sadece bir ağacın yanması, arazinin küle dönmesi meselesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Yangının, "toprağın, suyun, havanın, tüm yaşamın yanması" demek olduğunu belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Orman sadece yeşil değil aynı zamanda hepimizin geleceği, çocuklarımızın ve neslimizin geleceği. Bir tek ağacı kaybetmek binlerce canlının yuvadan, bir neslin nefesten mahrum kalması demek. Aksaray'ımız kuraklıkla yüzleşen bir şehir. Yangınların önü alınmazsa telafisi mümkün olmayan acıları hep birlikte yaşayabiliriz. Bu sadece bir koordinasyon toplantısı değil, bu topyekun bir farkındalık ve seferberlik toplantısı. Konunun ehemmiyetini hep birlikte hissetme ve hissettirme toplantısı. Bu süreçte vatandaşımızı doğru bilgilendirmemiz, bilinçlendirmemiz ve uyarılarımızı sürekli yapmamız gerekiyor. Nasıl biz yöneticiler hazır olmamız gerekiyorsa vatandaşımız da aynı bizim gibi konunun hassasiyetini ailece 440 bin nüfuslu Aksaray'ımızda bu hassasiyeti yürekten hissetmesi gerekiyor. Ormanlar hepimizin, orman yoksa yaşamın ne kadar baltalanacağını, hayat konforunun ne kadar değişeceğini düşünmek istemiyorum. Önümüzdeki aylar da sıcak geçecek ve çok daha dikkatli olmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Orman Yangını Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika

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