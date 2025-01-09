Aksaray'da Sahipsiz Hayvanlara Yem

Aksaray'da jandarma ekipleri sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için belirlenen yerlere yem yerleştirdi.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava, sahipsiz hayvanlar ile doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan Dağı ve Ekecik bölgesindeki belirlenen alanlara yem, mama, yonca ve saman bıraktı.
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