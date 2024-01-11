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Aksaray'da Sobadan Sıçrayan Kıvılcımların Neden Olduğu Yangında Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Sobadan Sıçrayan Kıvılcımların Neden Olduğu Yangında Genç Kız Yaralandı

Aksaray'ın Yeni Mahalle'sinde bulunan bir binada meydana gelen yangında, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale etmek isteyen genç kız ayağını yaktı. Olay sonrası yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaralı genç kız hastaneye kaldırıldı.

11.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 23:53
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AKSARAY'da devrilen sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale etmek isteyen Tuğçe Ö. (18), ayağının yanmasıyla yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 3 katkı binanın 1'inci katında meydana geldi. Tuğçe Ö., evde olduğu sırada sobanın boruları yerinden çıkıp, düştü. O sırada sobanın da devrilmesiyle sıçrayan kıvılcımlar eşyaların tutuşmasına neden oldu. Tuğçe Ö. de alevlere müdahale etmek isterken ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayağında yanık oluşan Tuğçe Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksaray\'da Sobadan Sıçrayan Kıvılcımların Neden Olduğu Yangında Genç Kız Yaralandı
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Aksaray, Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Sobadan Sıçrayan Kıvılcımların Neden Olduğu Yangında Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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