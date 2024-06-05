Aksaray'da Tartışma Sonucu Ev Alev Aldı - Son Dakika
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Aksaray'da Tartışma Sonucu Ev Alev Aldı

Aksaray'da bir çift arasında çıkan tartışma sonucu kocanın evi ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayın ardından koca gözaltına alındı.

05.06.2024 14:25
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AKSARAY'da Cüneyt A. (31), tartıştığı eşi Kübra A.'nın (30), evi terk edip, babasının evine gittikten sonra yakınlarıyla geri dönmesi üzerine, kapıyı açmayıp perdeleri ateşe verdi. Hızla yayılan ve odayı kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kübra A. ve ev sahibi Yusuf K.'nin şikayeti üzerine 'Mala zarar verme' suçundan gözaltına alının Cüneyt A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Aratol Bahçeli Mahallesi 9331'inci Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Cüneyt A. ile eşi Kübra A., bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kübra A., tartışmanın ardından evi terk edip, babasının evine gitti ve bir süre sonra yakınlarıyla geri döndü. Cüneyt A., Kübra A.'ya evin kapısını açmayıp, oturma odasının perdelerini ateşe verdi. Hızla yayılan alevler odayı sardı. Çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Evi duman kaplayınca Cüneyt A., dışarı çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cüneyt A., Kübra A. ve ev sahibi Yusuf K.'nin şikayeti üzerine 'Mala zarar verme' suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Cüneyt A. hakkındaki adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Aksaray, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Tartışma Sonucu Ev Alev Aldı - Son Dakika

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