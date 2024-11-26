Aksaray'da Taşımalı Eğitime Ara

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Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışıyla birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.